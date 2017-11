Incertain Frédéric Pajak

Vous connaissez déjà Frédéric Pajak ? Allez directement à la case Blessures, Manifeste incertain 6. Vous ne connaissez (vraiment) pas Frédéric Pajak ? Alors, commencez par Un certain Frédéric Pajak, un livre-album passionnant qui relate les faits et gestes de celui qui est à la fois écrivain, dessinateur, éditeur, homme de revues, etc. Cela fait beaucoup de Pajak d’un coup, me direz-vous ? On a l’âme d’un couteau suisse ou on ne l’a pas…