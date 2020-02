Un artiste sans œuvre: «Klingsor», de Torgny Lindgren

On ne sait pas assez que les Suédois sont des rigolos. Ou plutôt on ne s’en souvient plus. Et pourtant Hellzapoppin, un film burlesque d’une parfaite loufoquerie, tourné en 1941 par le tâcheron américain H. C. Potter et qui fit une belle carrière en France quand Hollywood put à nouveau ouvrir son sac à malices après 1945, est l’adaptation d’une pièce conçue, écrite et jouée à Broadway par le magistral pitre suédois Ole Olsen et sa fine équipe. De cette veine typiquement nonsense, qui pousse au maximum l’absurdité des situations dans lesquelles s’enlisent des personnages d’une grotesque solennité, Klingsor, dernier roman de Torgny Lindgren, offre un exemple d’une rare qualité.