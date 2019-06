Impatiences anarchistes

29 juin 2019 Par Ulysse Baratin (En Attendant Nadeau)

Entre Ménilmontant et la Seine-Saint-Denis, former des communautés, remettre en cause les rapports de genre, suivre un régime végétarien strict et enfin, échapper à l’État comme au salariat. En 2019 ? Non, au début du XXe siècle, au sein de groupes de femmes et d’hommes anarchistes, lassés d’attendre le Grand Soir et auxquels le livre d’Anne Steiner, Les En-dehors, donne corps et visages.