Face à la terreur, la délicate articulation entre sécurité et liberté

29 décembre 2017 Par Les Rencontres d'Averroès

Mediapart diffuse les Rencontres d’Averroès, qui contribuent à penser la Méditerranée des deux rives et dont l’édition 2017 a rempli le théâtre de La Criée à Marseille. Deuxième volet consacré en particulier à la manière de réagir face à la terreur et au terrorisme, avec Loulouwa al-Rachid, Ali Atassi, Nora Lafi et Christian Vigouroux.