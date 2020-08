L’armée française à l’assaut de nos imaginaires

L’initiative a de quoi surprendre. Pourtant, les six services de renseignement français ont décidé de sponsoriser l’exposition « Espions » coproduite par la Cité des sciences et de l’industrie et la société TOP (The Oligarchs Production, appartenant au réalisateur Éric Rochant et au producteur Alex Berger), celle qui produit Le Bureau des légendes, la série à succès diffusée par Canal +. Pourquoi l’ensemble de la communauté française du renseignement est-elle ainsi sortie de l’ombre par le biais d’un show à la Disney en modèle réduit ?