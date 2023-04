Mobilisation des pêcheurs : décryptage d’une vaste manipulation

« C’était« C’était un assaut en règle, nous on l’a vécu comme une attaque », témoigne anonymement un personnel du site national de l’Office français de la biodiversité (OFB) situé sur le port de Brest. Pendant l’après-midi, jeudi 30 mars, des centaines de tirs de mortiers et de fusées de détresse – au minimum 300 – ont ciblé ce bâtiment public dédié à la protection de la biodiversité. Plus tard, dans la nuit, un incendie s’est déclaré et a détruit une partie de l’OFB breton. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine exacte du sinistre.