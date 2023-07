Malgré les enjeux sanitaires majeurs, le gouvernement freine le déploiement des ZFE

C’estC’est une histoire de contradiction. Lundi 10 juillet, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, est revenu sur la trajectoire du déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). « Les ZFE sont un dispositif clef pour réduire l’impact déterminant des émissions des véhicules dans les grandes agglomérations », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, tout en rappelant une fois de plus les conséquences sanitaires néfastes des émissions polluantes des véhicules – 47 000 morts par an et plusieurs millions de personnes atteintes de maladies chroniques liées à la mauvaise qualité de l’air. Cependant, il a décidé de restreindre le renforcement du dispositif dans seulement cinq agglomérations, au lieu de onze actuellement.