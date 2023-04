Castres-Toulouse : une autoroute conduite à marche forcée, mais « rien n’est définitif »

PourPour une fois, le ministère de l’intérieur a placé une lutte écologiste sous le feu des projecteurs. Depuis que Gérald Darmanin a déclaré devant la commission des lois de l’Assemblée nationale qu’une ZAD pourrait voir le jour contre le projet d’autoroute Toulouse-Castres (entre la Haute-Garonne et le Tarn), le vieux projet routier a pris l’allure d’une cause nationale. Les 22 et 23 avril, un rassemblement doit réunir les opposant·es à l’A69, à l’appel de La voie est libre, un collectif local, d’Extinction Rebellion Toulouse, du syndicat agricole Confédération paysanne et des Soulèvements de la terre. La menace de dissolution planant sur ce mouvement attise les soutiens militants et la méfiance des forces de l’ordre. Derrière cette agitation médiatique s’annonce l’un des pires projets du moment, en France, pour les milieux vivants.