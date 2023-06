À Toulouse, la lutte contre l’A69 entre dans le combat juridique

ToulouseToulouse (Haute-Garonne).– « Maintenant, on y est... Il était temps. » Mardi 20 juin, à l’entrée de la salle où se tient la conférence de presse des opposant·es à l’autoroute Toulouse-Castres (A69), un militant, souriant, se dit soulagé. La veille, l’avocate Alice Terrasse a déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse pour demander l’annulation des autorisations environnementales, délivrées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, qui ont permis le déclenchement des travaux de construction de l’infrastructure contestée. Ce recours en annulation, non suspensif, devait être déposé au plus tard le 1er juillet, soit quatre mois après la signature de ces autorisations.