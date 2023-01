Habiter un monde qui pue, thriller écologique de l’Ivoirienne Tanella Boni

LeLe roman débute par le meurtre par balle de Fabien, un gardien d’immeuble d’une cinquantaine d’années, enchaîne sur le récit des bouleversements et du deuil qui s’ensuivent pour ses proches. À ce premier fil narratif s’en torsade un autre, celui du journal intime de Fabien, découvert au fur et à mesure que sa fille aînée, Férima, en fait une lecture discontinue. Le gardien y a couché, avec des fragments de sa propre histoire et de celles de sa ville et de son pays, ses pensées et interrogations quotidiennes.