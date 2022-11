Une livraison d’uranium russe repérée à Dunkerque malgré la guerre en Ukraine

DunkerqueDunkerque (Nord).– Mardi matin 29 novembre à l’aube, à 5 h 30 exactement, alors que le port de Dunkerque se tapit encore dans l’obscurité et le froid, un bateau baptisé le Mikhail Dudin jette l’ancre. En provenance de Saint-Pétersbourg, en Russie, il transporte une cargaison très discrète et particulièrement sensible : des conteneurs et des fûts de substances radioactives.