Michel Ohayon s’accroche à Go Sport et Gap France

ContreContre mauvaise fortune bon cœur. Les salarié·es des entreprises Go Sport et sa filiale Gap France – qui ont déposé le bilan en février – se disaient que l’avenir serait plus rose car ils n’auraient certainement plus affaire à leur propriétaire, Michel Ohayon. Celui-là même qui les a envoyés à la barre du tribunal de commerce, après les avoir rachetés en 2021 pour un euro symbolique.