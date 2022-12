Projet de loi immigration : le patronat gêné aux entournures

SacréSacré programme ! Alors que la colère sociale monte, que l’inflation est au plus haut et qu’une nouvelle réforme impopulaire des retraites est en préparation, le gouvernement compte faire voter une loi sur l’asile et l’immigration, aux accents des plus réactionnaires, comme nous l’expliquions ici. Les députés ont ainsi débattu mardi 6 décembre, sans voter, des orientations de ce projet de loi porté par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, et annoncé pour début 2023. Mardi 13 décembre, ce sera au tour du Sénat d’en étudier les contours.