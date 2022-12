SurSur un sujet « essentiel », la première ministre a promis, mardi soir, un projet de loi sur l’asile et l’immigration « équilibré », dont l’intention n’est pas « de cliver ou de multiplier les mesures uniquement symboliques ». « L’immigration zéro n’est ni souhaitée, ni réaliste », a affirmé Élisabeth Borne devant les député·es, face à une audience clairsemée pour ce débat sans vote. « On doit savoir qui on veut, qui on veut accueillir ; qui on ne veut pas, qui on ne veut pas accueillir. La France ne peut intégrer dignement que si notre droit est respecté fermement. »