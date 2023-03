SurSur le pavé parisien, Delphine et Émilie, enseignantes en collège et maternelle, en sont à leur cinquième mobilisation contre la réforme des retraites. Mais ce samedi 11 mars, elles avouent finir par douter de l’efficacité des manifestations. « C’est clair que le mépris affiché par le président pousse à aller plus loin », glisse l’une. « Je cherche des solutions tout en restant dans la légalité, je ne veux pas finir en prison », énonce l’autre. Toutes les deux disent « se questionner » sur leur vote au second tour de la présidentielle, en faveur d’Emmanuel Macron.