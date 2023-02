En attendant de mettre « la France à l’arrêt », les syndicats ont enfiévré Albi

AlbiAlbi (Tarn).– La barbe blanche et l’énergie pétillante malgré ses 79 ans et une douleur au genou, Jean-Claude ne perd pas une miette du spectacle. « Je n’ai jamais vu Albi comme ça. Autant de monde, une telle unité entre les syndicats ! Et pourtant, je n’en suis pas à ma première manif », sourit cet « ancien professeur des écoles et conseiller municipal de gauche ».