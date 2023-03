À Ivry-sur-Seine : « Regardez comment on traite les éboueurs ! »

IvryIvry-sur-Seine (Val-de-Marne).– On dirait une mêlée de rugby, mais à l’envers. Des hommes en chasuble syndicale, gilet jaune fluo et tenue de travail verte résistent de toutes leurs forces aux gendarmes casqués et gantés qui les poussent durement avec leurs boucliers. « C’est notre garage ! », « On est chez nous ici, c’est notre lieu de travail ! », « On est des ouvriers ! ».