Dans le Lot-et-Garonne, guerre de l’eau et lutte des classes

LotLot-et-Garonne.–Début mai, le soleil tape fort, bien au-delà des 25 °C, au-dessus du Lot-et-Garonne. Puis des orages éclatent ici et là, dans un air poisseux. Dans l’air flottent les gros pollens des peupliers et ceux, plus imperceptibles, des plus de 80 cultures qui poussent sur une terre exceptionnelle, nourrie par les crues des fleuves et des rivières, argileuse, qui retient l’eau si on la travaille correctement, sans trop lui demander ni la malmener.