Les « Uber Files », symbole de l’action néolibérale d’Emmanuel Macron

L’ambianceL’ambiance fut tendue entre les député·es de la majorité et de l’opposition membres de la commission d’enquête sur les « Uber Files ». Il faut dire que le sujet est sensible : cette instance a été lancée après les révélations l’été dernier d’un consortium de médias internationaux, dont Le Monde et Radio France font partie, mettant notamment en cause les liens de proximité entre Emmanuel Macron quand il était ministre de l’économie entre 2014 et 2016 et la sulfureuse firme Uber.