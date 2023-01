À Marseille, cet autre scandale provoqué par le fossoyeur de Go Sport et Camaïeu

«On«On a consacré les économies de toute une vie pour acheter cet appartement. Mais le chantier est à l’arrêt depuis plus de deux ans et on ne sait pas si on pourra un jour l’habiter, ni même récupérer notre argent… » Bernadette et Lucien Soisson, jeunes retraités bucco-rhodaniens, ne cachent pas leur désarroi face à l’arnaque immobilière qu’ils sont en train de subir. En 2019, lors d’une balade à Bonneveine, un quartier résidentiel paisible de Marseille, ils ont flashé sur un projet immobilier en cours de construction, il est vrai des plus attrayants.