Sur les chantiers de BTP, la chaleur tape plus fort

DuDu haut de sa grue, Abdel* prend le soleil en pleine face. L’après-midi, sa petite cabine orientée plein sud devient un véritable sauna. Comme les autres salariés du chantier, il travaille en horaires normaux, ceux où il fait le plus chaud en période caniculaire. « On n’a même pas demandé à être en horaires décalés parce qu’on sait que les chefs vont nous dire non, puisqu’on travaille juste à côté des habitations et qu’on ne va pas réveiller les gens à 6 heures », souffle l’un de ses collègues maçons.