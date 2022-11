UnUn plan d’urgence pour réduire les risques d’agression à Pôle emploi. La direction de l’établissement convoque, le 19 décembre prochain, une réunion extraordinaire de son comité social et économique (CSE). Elle présentera des mesures de prévention « permettant d’éviter et de réduire les risques d’agression et les atteintes constatées à la sécurité et à la santé mentale et physique des agents », selon l’ordre du jour que Mediapart a pu consulter.