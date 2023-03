Malgré sa santé financière, Novartis se soigne au plan social

LaLa direction de Novartis et les représentants du personnel ont eu beau s’enfermer deux jours non-stop dans un hôtel de la région parisienne en « réunion tunnel » les 28 et 29 mars, cela n’a pas suffi à trouver une issue. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est pour Hélène Lapauw, déléguée syndicale centrale CFDT, « un coup de massue ». Il est tombé sur les salarié·es en tout début d’année : 700 d’entre elles et eux sont concernés, donc la moitié de celles et ceux du siège de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et un quart des 2 900 employé·es français.