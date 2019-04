L'OCDE pessimiste sur le déficit et la dette en Italie

1 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Les finances publiques de l'Italie vont se détériorer cette année et l'an prochain, ce qui se traduira par un creusement du déficit et un gonflement de la dette, a déclaré lundi l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).