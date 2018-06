Les Français ont acheté pour 8,3 milliards d’euros de produits bio en 2017 en France, soit 17 % de plus qu’en 2016. La production progresse elle aussi, mais pas suffisamment pour répondre à cette engouement des consommateurs. Seulement 69 % des produits bio consommés en France sont produits dans l’Hexagone, une part de marché en baisse de 2 % sur un an. Cela veut dire que les importations ont progressé beaucoup plus que les ventes. Ce sont les produits de la mer, d’épicerie et les fruits qui sont les plus importés