Eloi Laurent: «Sortir de la croissance, c’est revenir à la réalité»

Éloi Laurent est économiste senior à l’OFCE, professeur à Sciences-Po et à Stanford, aux États-Unis. Il est un de ceux qui, depuis des années, mettent en doute les fondements mêmes de l’économie d’aujourd’hui, et notamment son obsession pour le PIB et la croissance. Il y oppose la coopération, la confiance et le respect de l’environnement. Son travail consiste à montrer combien ces principes sont à la fois combattus par les politiques néolibérales et néanmoins encore riches de possibilités.