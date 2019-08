NEW YORK (Reuters) - Novartis a reconnu mercredi avoir relevé des anomalies dans les données qu'il a fournies à la Food and Drug Administration (FDA) avant d'obtenir son feu vert à sa thérapie génique Zolgensma, un traitement à plus de deux millions de dollars, mais qu'il avait attendu les résultats d'une enquête interne pour en avertir les autorités.