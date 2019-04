Airbus multiplie les mises à l'écart pour raisons éthiques

9 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Airbus s'est séparé en 2018 de plus de 100 salariés et a émis plus de 300 avertissements pour des raisons éthiques ou de respect des règles internes du groupe, ont dit à Reuters deux personnes ayant connaissance de ces données internes.