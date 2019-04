FMI: Les USA toujours opposés à une hausse des financements

12 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Les Etats-Unis restent opposés à une augmentation des financements et des quotas du Fonds monétaire international (FMI), ce qui les met en porte-à-faux avec d'autres pays qui ressentent la nécessité de lui donner plus de ressources et d'adapter sa gouvernance.