La BCE veut récompenser les banques plutôt que moduler son taux

12 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) semblent de plus en plus disposés à récompenser les banques qui prêtent aux entreprises et aux ménages mais une majorité d'entre eux sont sceptiques sur l'éventualité de moduler le taux de dépôt, actuellement négatif, ont déclaré jeudi quatre sources à Reuters.