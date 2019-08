CBS ne versera pas de prime pour fusionner avec Viacom

12 août 2019 Par Par Agence Reuters

Le projet de rapprochement entièrement en actions entre CBS et Viacom est entré dans la dernière ligne droite et valorise le second avec une décote par rapport au cours de clôture du titre vendredi en Bourse, a appris Reuters lundi de deux sources proches du dossier.