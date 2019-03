L'UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment

14 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Une proportion élevée de dépôts bancaires de non résidents pourrait signaler un risque de blanchiment et elle doit être réduite dans les Etats dont la surveillance laisse à désirer, estiment de hauts responsables et des élus de l'Union européenne (UE).