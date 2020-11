La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc

C’est un honneur dont Axa et la Société générale se seraient bien passées. Les géants français de l’assurance et de la banque figurent en bonne place dans le « bilan du contrôle fiscal international », réalisé en juillet dernier par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère des finances. Ce rapport confidentiel, obtenu par Mediapart, détaille les plus belles affaires de fraude fiscale internationale bouclées par le fisc lors de l’année 2019.