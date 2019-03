L'alliance Renault-Nissan doit simplifier sa gouvernance, déclare Senard

18 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Renault, Nissan et Mitsubishi ont besoin de simplifier le processus de décision de l'alliance et une intégration capitalistique plus forte n'est pas pour le moment envisagée, déclare le président de Renault Jean-Dominique Senard dans une interview au Figaro.