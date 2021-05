TF1-M6: une injustifiable concentration

Depuis près de quatre décennies, la politique audiovisuelle et de la presse menée par les gouvernements successifs s’est déclinée autour du seul concept de « l’exception culturelle française ». Et, effectivement, il y a bien une exception française : dans aucun autre pays démocratique, on assiste à une telle concentration du secteur médiatique entre les mains de quelques milliardaires dont le souci premier est de renforcer et de monnayer leur influence politique, avec la complicité et l’assentiment de l’État.