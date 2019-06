EDF veut accélérer le développement de ses offres de marché

18 juin 2019 Par Par Agence Reuters

EDF a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle offre d'électricité à prix réduit pour les particuliers et avancé d'un an son objectif d'atteindre un million de clients résidentiels en offres de marché en France, contre plus de 300.000 aujourd'hui, désormais fixé pour la fin 2020.