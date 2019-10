Le PIB chinois à +6,0% au troisième trimestre, inférieur aux attentes

18 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

La croissance économique de la Chine a ralenti au troisième trimestre à 6,0% en rythme annuel, à un plus de bas d'au moins 27 ans et demi, dans un contexte de conflit commercial avec les Etats-Unis qui pèsent sur la demande interne et externe.