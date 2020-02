La convention collective du ferroviaire bute sur la CGT et Sud

Le secteur ferroviaire, et la SNCF en premier lieu, est encore et toujours un bouillant chaudron social. La semaine dernière, FO, la CGT et SUD ont obtenu l’invalidation du nouvel accord de branche sur les classifications et la rémunération des salariés du rail, négocié d’arrache-pied pendant de longs mois par le patronat du secteur (réuni sous la houlette de l’Union des transports publics, UTP), l’Unsa et la CFDT.