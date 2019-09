Le CO2, épée de Damoclès des discussions chez PSA et Renault

19 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

L'issue des négociations sur de nouveaux accords de compétitivité chez PSA et Renault s'annonce plus incertaine que lors du précédent round de discussion, la révolution de l'électrique et le ralentissement du marché ravivant les craintes des syndicats pour l'emploi et l'activité en France.