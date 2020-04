Air France: un plan de sauvetage colossal et incohérent

Cela fait plusieurs jours que le ministre des finances Bruno Le Maire court micros et caméras pour annoncer que l’État utilisera tous les moyens nécessaires, aussi coûteux soient-ils, pour sauver Air France. Alors que presque tous les avions sont cloués au sol à cause de la pandémie, le plan de sauvetage qui est en gestation risque pourtant de créer la surprise par son ampleur encore plus spectaculaire que prévu. Il pourrait en effet atteindre la somme exorbitante de 7 milliards d’euros, soulevant une cascade de questions portant sur sa cohérence.