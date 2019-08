La fronde contre les plateformes gagne YouTube

Pour l’instant, c’est non. YouTube n’envisage « pas de réponse positive à la demande de négociations » qui lui a été adressée à la fin du mois de juillet, nous a affirmé mercredi 21 août la plateforme de partage de vidéos. Jörg Sprave avait pourtant sorti l’artillerie lourde en s’associant avec IG Metall, le principal syndicat allemand (et européen), fort de 2,3 millions d’adhérent·e·s. Et avait annoncé le 16 août avoir eu des nouvelles positives de la filiale de Google.