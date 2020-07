Deliveroo peine à inventer son dialogue social

Cinq mois plus tard, ils étaient à nouveau réunis, et leur impression ne s’est améliorée qu’à la marge. Le 15 juillet, dix-neuf représentants des livreurs travaillant avec Deliveroo, élus pour un an par leurs collègues, se sont retrouvés pour la deuxième édition du forum Deliveroo. Ces réunions sont organisées par la plateforme de livraison de repas pour préfigurer ce à quoi devrait ressembler, selon elle, le dialogue social entre une plateforme numérique et les travailleurs indépendants qui travaillent par son intermédiaire.