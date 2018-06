Les tours de passe-passe fiscaux des héritiers de Manitou

Entre la famille Braud, propriétaire de Manitou, et l’outillage, l’histoire d’amour dure depuis un siècle et demi. À la fin du XIXe, Alexandre, le grand-père, invente une batteuse et un manège à chevaux de bois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marcel, le père, pense bétonnière et grues avant de mourir tragiquement sous les balles allemandes à la libération d’Ancenis (Loire-Atlantique). Andrée, son épouse, reprend ensuite l’idée et fonde la société Braud & Faucheux, avec le concours de son fils prénommé lui aussi Marcel. Simple ouvrier dans l’entreprise au départ, celui que l’on considère comme le fondateur de l’entreprise invente, en 1958, le chariot-élévateur MC5. Le premier d’une longue série.