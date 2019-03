France: La croissance 2018 relevée à 1,6%, celle du 4e trimestre confirmée à 0,3%

26 mars 2019 Par Par Agence Reuters

La croissance de l'économie française a ralenti un peu moins que prévu sur l'ensemble de 2018, s'inscrivant à 1,6% - soit 0,1 point de plus qu'annoncé précédemment - après son bond de 2,3% un an plus tôt, annonce mardi l'Insee.