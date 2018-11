GM va réduire sa production et ses effectifs en Amérique du Nord

26 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

General Motors (GM) va supprimer environ 8.000 emplois en Amérique du Nord et arrêter la production de ses voitures qui se vendent le moins pour s'adapter aux bouleversements en cours dans le secteur automobile, qui l'amènent à tourner le dos aux berlines traditionnelles et à investir massivement dans les véhicules électriques et autonomes.