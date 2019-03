Vinci satisfait de l'audit sur les conditions de vie de ses salariés au Qatar

28 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Les conclusions du premier audit portant sur les conditions de travail chez Qatari Diar Vinci Construction (QDVC) soulignent le caractère éthique des pratiques de recrutement et d'emploi de cette filiale, le bon niveau de santé et de sécurité observé sur ses chantiers et la protection des droits des travailleurs, a déclaré jeudi le groupe français de BTP et de concessions.