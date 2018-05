VW pense dépasser le million de voitures électriques vendues

28 mai 2018 Par Par Agence Reuters

VW, la principale marque de Volkswagen, compte dépasser l'objectif de vendre un million de voitures électriques par an d'ici 2025 grâce à une forte demande en Europe et en Chine, sans parler des possibilités non encore exploitées dans l'hémisphère sud.