Le philosophe Pierre Crétois veut sortir la propriété privée des droits fondamentaux

La question de la propriété ressurgit. Oubliée pendant les années du néolibéralisme triomphant et considérée comme une donnée extérieure à la pensée sociale, économique, politique et philosophique, elle est désormais au centre de nombreuses réflexions. Outre Thomas Piketty, qui fait de l’offensive contre la propriété l’axe de son « socialisme participatif » dans Capital et Idéologie, paru au Seuil en 2019, Benoît Borrits a, en 2018, mené une recherche autour d’un « au-delà de la propriété » dans un ouvrage du même nom publié par les éditions La Découverte.