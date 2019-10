PSA-Fiat Chrysler: Préserver les sites industriels et l'emploi, priorité de la France, selon Le Maire

31 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Le projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler est une "bonne nouvelle pour l'industrie française et pour l'industrie européenne" mais la préservation de tous les sites industriels et celle de l'emploi seront la priorité du gouvernement français, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.