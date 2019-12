En Allemagne, le secteur éolien plonge dans la crise

Crussow (Allemagne), envoyé spécial.– Ce que Rainer Ebeling craint par-dessus tout, ce sont les jours de grand vent : « Les éoliennes qui se trouvent à environ 1,5 km de notre maison tournent alors à plein régime et les infrasons produits par leurs rotors me donnent de forts maux de tête », explique ce conseiller municipal de Crussow, un petit village brandebourgeois à mi-chemin entre la Baltique et Berlin. « Les pales des hélices sont aussi dangereuses pour les rapaces comme le milan royal », précise celui qui est devenu au fil des ans un croisé de ce combat.